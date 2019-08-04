Украинские курсанты прошли стажировку на учебном корабле ВМС Румынии, - генконсульство Украины в Стамбуле. ФОТОрепортаж

Как сообщает в фейсбуке Генконсульство Украины в Стамбуле, в порт турецкого города зашел учебный корабль Военно-Морских сил Румынии "MIRCEA", на котором в рамках сотрудничества Украины со странами НАТО три месяца проходили учебный курс двое курсантов Национального университета "Одесская морская академия - старшина 2-й статьи Роман Буяр и старшина 2-й статьи Михаил Бричкар, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на стамбульском берегу украинских моряков встречал генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман с супругой.

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На корабле от Украины стажировку проходили двое кадетов, но украинцев на борту было трое. "Третий - Мартин Федорчук, кадет из Португалии, с которым одесские курсанты подружились и который очень горд тем, что родился в Украине", - говорится в сообщении.





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Фото: facebook.com/CGUinIstanbul