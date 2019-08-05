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05.08.19 11:22

Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны. ФОТОрепортаж

Когда-то известный курорт Широкино на побережье Азовского моря сегодня превратился в поселок-призрак, в котором среди разрушенных зданий и остовов сгоревших автомобилей гуляет лишь ветер, а передвижение возможно только по асфальтированной дороге.

Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном в фейсбуке материале пресс-центра штаба ООС.

"В 15 километрах к востоку от Мариуполя находится наиболее разрушенный населенный пункт российско-украинской войны - село Широкино... Когда-то это был курорт, куда к побережью Азовского моря приезжали отдыхать туристы. В поселке был собственный пивзавод и мебельный цех. Там насчитывалось около 700 домов и более 1800 местных жителей", - отмечает автор статьи, добавляя, что теперь сюрреалистический пейзаж поселка больше напоминает яркую локацию апокалипсиса из фильмов-катастроф.

Подчеркивается, что все без исключения дома лежат в руинах и не пригодны для жизни, разрушены многочисленные санатории, детские лагеря, сельский совет, школа, дом культуры и другие важные объекты инфраструктуры. Все заросло травой и кустами, в гаражах и на улицах стоят сгоревшие дотла автомобили, возле домов разбросаны детские игрушки, повсюду лежат осколки от снарядов.

О бывшем расцвете поселка напоминают разгромленные базы отдыха, стоящие на берегу. Само же побережье полностью заминировано на случай атаки с моря. Благодаря героизму и мужеству украинских военнослужащих, в том числе морских пехотинцев, Широкино был освобождено в 2016 году. Сейчас село находится под полным контролем ВС Украины.
Позиции российско-оккупационных войск проходят в нескольких сотнях метров от крайних домов в деревне.

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"Село полностью заминировано российскими оккупантами, во дворах лежат неразорвавшиеся снаряды и мины. Внутрь жилых домов заходить строго запрещено. Не исключено, что там врагом оставлены минно-взрывные ловушки. Можно спокойно перемещаться только по асфальтированной дороге и отдельным местам, где мы точно знаем, что нет никакой опасности", - рассказывает морских пехотинец Данил.

Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны 01Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны 02
Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны 03
Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны 04
Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны 05
Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны 06
Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны 07
Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны 08

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Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны 09
Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны 10
Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны 11
Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны 12
Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны 13
Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны 14
Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны 15

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