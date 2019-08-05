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05.08.19 12:10

Из-за селевого потока в результате урагана в Одесской области погиб человек. ФОТОрепортаж

Стихия, пришедшая вчера в Одесскую область, больше всего убытков принесла селам Белгород-Днестровского района.

Материал содержит фотографии, не рекомендованные к просмотру лицам с неустойчивой психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом передает "Бессарабия INFORM".

Из-за селевого потока в результате урагана в Одесской области погиб человек 01

В селе Молога Одесской области утонул мужчина, который не успел спастись от огромного селевого потока. Происшествие произошло на территории садового кооператива, где, по предварительным данным, погибший работал сварщиком.

Из-за селевого потока в результате урагана в Одесской области погиб человек 02

Отмечается, что в соседнем селе Семеновка прорвало дамбу и огромные потоки воды смывали все на своем пути: начиная от разной мелочи со дворов людей, заканчивая воротами, заборами, бетонными плитами.

Из-за селевого потока в результате урагана в Одесской области погиб человек 03
Из-за селевого потока в результате урагана в Одесской области погиб человек 04
Из-за селевого потока в результате урагана в Одесской области погиб человек 05
По оценкам местных жителей, высота селевого потока достигала 1,5-1,6 метра. Поток был настолько сильный, что нес около километра автомобиль с тремя людьми в салоне, пока его не остановили деревья.

Предположительно, именно от такого потока и не успел укрыться погибший мужчина.

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