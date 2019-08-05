Группа лиц устроила нападение на перерабатывающее предприятие на Киевщине, - Небытов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил руководитель областной полиции Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Группа лиц в камуфляжной форме совершила нападение на перерабатывающее предприятие в Бориспольском районе. На основании копий непонятных документов они пытались блокировать персонал, охрану и захватить производственные помещения. В результате, получили достойный ответ полицейских спецназовцев", - говорится в сообщении.

По факту происшествия были возбуждены уголовные производства по ст. 187 и ст. 296 УКУ.

"Далее работа следователей и оперативников. Предоставят правовую оценку действиям каждого. Два организатора будут задержаны и помещены в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждены уголовные производства по ст.ст. 187, 296 УК Украины", - сообщил Небытов.

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