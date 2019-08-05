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05.08.19 21:04

Из-за взрывов складов в Ачинске (РФ) эвакуировано 6 тысяч человек, пропали без вести четверо солдат, на территории района введено чрезвычайное положение. ФОТО

Из-за масштабных взрывов городе Ачинске, Краснодарский край, РФ эвакуировано несколько тысяч человек. В районе введено чрезвычайное положение.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Газета ру. 

Как уточнил губернатор российского региона Александр Усс, эвакуация жителей практически завершилась:

"Общее количество жителей, которые уже практически в полном составе эвакуированы – порядка 6 тыс. человек" - подчеркнул он.

На территории Ачинского района введен режим ЧС, сообщает пресс-служба администрации района.

Жители Ачинска, которые находились в городе на момент происшествия, рассказали, что у них заложило уши от взрывов на складе с боеприпасами. "Всего 6 км отделяло меня от этого ада. До сих пор звенит в ушах после двух самых мощных взрывов. Как только он прогремел я спрятался за бетонную стену и ощутил силу ударной волны, у забора чуть дальше оторвало облицовку, а у меня заложило уши", — отметил один из горожан в своем инстаграме.

Число пострадавших в результате взрывов на артиллерийском складе увеличилось до восьми. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в медучреждении.

В то же время, четверо солдат числятся пропавшими без вести: они были внутри здания и разгружали боеприпасы. Спасатели говорят, что шансы найти парней живыми близки к нулю, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

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Из-за взрывов складов в Ачинске (РФ) эвакуировано 6 тысяч человек, пропали без вести четверо солдат, на территории района введено чрезвычайное положение 01
Из-за взрывов складов в Ачинске (РФ) эвакуировано 6 тысяч человек, пропали без вести четверо солдат, на территории района введено чрезвычайное положение 02
Из-за взрывов складов в Ачинске (РФ) эвакуировано 6 тысяч человек, пропали без вести четверо солдат, на территории района введено чрезвычайное положение 03

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