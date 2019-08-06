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06.08.19 11:03

СБУ задержала группировку, которая присваивала деньги онкобольных. ФОТО

Правоохранители задержали участников группировки, которые создали масштабную мошенническую схему присвоения средств через Интернет. Злоумышленники получали ежемесячно почти 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что участники группировки, в состав которого входили жители столицы, предлагали гражданам предоставление денежных займов через специально созданные веб-платформы.

"Для получения "кредита" злоумышленники требовали предварительно перечислить на подконтрольные банковские счета средства за так называемые проверочные и посреднические действия, в частности, "оплату налога", "аванс за услуги юристов, бухгалтеров" и другие. Однако реальные денежные займы гражданам не предоставлялись", - говорится в сообщении.

СБУ задержала группировку, которая присваивала деньги онкобольных 01

По данным СБУ, от мошеннических действий страдали тяжелобольные люди, в том числе и онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в дорогостоящем лечении.

Сообщается, что в случае отказа клиентов от "услуг" участники группировки, осуществляя психологическое давление, угрожали потерпевшим якобы отказом в "займе" и внесением в так называемый черный список ненадежных заемщиков.

В ведомстве добавили, что по предварительной информации, злоумышленники получали от незаконной деятельности ежемесячно почти 500 тысяч гривен.

СБУ задержала группировку, которая присваивала деньги онкобольных 02

Во время обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников группировки правоохранители обнаружили мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства противоправных действий.

В рамках открытого уголовного производства двух организаторов группы задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

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