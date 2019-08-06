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06.08.19 13:24

14-летний крымский татарин пропал в оккупированном Крыму. ФОТО

В оккупированном Крыму четвертый день ищут пропавшего 14-летнего крымскотатарского подростка.

Об этом сообщает "Крымскотатарский ресурсный центр", передает Цензор.НЕТ.

"С 3 августа 2019 года нет достоверной информации о местонахождении 14-летнего Кемаль Сулеймана Червоньевича из поселка Давыдовка Симферопольского района", - говорится в сообщении.

14-летний крымский татарин пропал в оккупированном Крыму 01

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По данным правозащитного центра, всего за период оккупации Крыма Россией пропавшими без вести на полуострове считаются 17 человек: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Эскендер Апселямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арлен Терехов, Руслан Ганиев, Марсель Аляутдинов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Ризван Абдураманов и Эйнар Эюпов. 13 человек из этого списка – представители крымскотатарского народа.

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