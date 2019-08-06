Правоохранители разоблачили международную ОПГ, поставлявшую каннабис в РФ и оккупированный Крым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко йна пресс-центр ГПСУ.

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Так, пограничные оперативные подразделения Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым, под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым и при силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР" разоблачили преступную схему по изготовлению, хранению и последующей переправке в Российскую Федерацию наркотических средств, а также в оккупированный Россией Крым.

В рамках открытого уголовного производства по материалам оперативников ГПСУ и на основании постановления суда правоохранители провели ряд обысков в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

По результатам обысков, в одном из городов Полтавской области в жилых и нежилых помещениях, а также на частных участках совместная группа обнаружила в общей сложности более 5000 кустов растений, похожих на коноплю, почти 10 кг уже готового к употреблению вещества серо-зеленого цвета (предварительно каннабиса), а также оборудование для выращивания растений, мобильные телефоны, флэш-носители и тому подобное. Установлены лица, которые занимались культивацией и охраной мест незаконного выращивания наркотических растений общей площадью около 2 гектаров.

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Кроме того, в Днепропетровской области правоохранители обнаружили других граждан, которые являются фигурантами дела.

А в городе Сумы, при взаимодействии с сотрудниками Восточного регионального управления, правоохранители обнаружили человека, у которого нашли почти 2 кг серо-зеленого вещества (предварительно каннабиса). Данное лицо выступало посредником в организации переправки наркотического средства через государственную границу Украины в Российскую Федерацию.

В настоящее время проводятся следственные действия и необходимые экспертизы.











