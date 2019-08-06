Памятка Зе!путату, глубинный народ, подробности покушения. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Памятка Зе!путату
Читайте на "Цензор.НЕТ": Система искусственного интеллекта "Большой брат" будет следить за голосованием депутатов от "Слуги народа", - Арахамия
Это вам не мелочь по кармам тырить!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Будущие депутаты от "Слуги народа" завершили обучение в Трускавце
Вернем правосудие времен Януковича!
Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло новое уголовное дело против Порошенко по заявлению Портнова
Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо лоха этого копнуть поглубже, - Портнов пригрозил 4-му номеру списка "Слуги народа" Арахамии и обозвал его "политической обезьяной"
Подробности покушения
Сдвинь брови...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский проводит встречу с депутатами партии "Слуга народа" в Трускавце. ФОТО
Глубинный народ
... и чей, все-таки, Крым?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков. ВИДЕО
Что-то пошло не так...
Больше фотошопов смотрите здесь