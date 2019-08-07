Подготовительное заседание по делу о расстреле Евромайдана против экс-главы хмельницкого УСБУ Крайтора перенесли на 16 августа. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Адвокатскую совещательную группу.

"6 августа не смогли провести подготовительное заседание по делу относительно обвинения Виктору Крайтору - бывшему руководителю Хмельницкого УСБУ относительно расстрела протестующих перед Хмельницким СБУ 19.02.2014 г. Суд предоставил время пострадавшему Топольницкому, который по состоянию здоровья очевидно нуждается в помощи представителя, заключить договор с адвокатом. Разъяснив ему его право обратиться в центр юридической помощи. К рассмотрению ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурору, поданного представителем потерпевших Евгенией Закревской перед заседанием не дошли. Представитель дочери убитой Людмилы Шеремет и раненого Александра Полудницина считает, что обвинительный акт не соответствует требованиям УПК, поскольку там не указана в полном объеме правовая квалификации уголовного преступления, не указаны отягчающие обстоятельства и нанесенный ущерб. Следующее заседание: 9:30, 16 августа 2019 г." - говорится в сообщении.

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Напомним, в Хмельницком 19 февраля 2014 года у здания управления Службы безопасности Украины неизвестные начали бить окна в стеклянных дверях здания СБУ, из-за чего силовикам отдали приказ применить оружие якобы из-за угрозы штурма. В результате выстрелов в толпу два человека погибли и еще около десятка получили ранения.

До 2016 года это дело расследовала военная прокуратура Западного региона, после многочисленных обращений пострадавших относительно неэффективного процесса за дело взялся департамент специальных расследований ГПУ, группу прокуроров возглавила Юлия Малашич.

Во время работы они обнаружили нарушения в расследовании военной прокуратурой, что, по их мнению, свидетельствовало о нежелании ее представителей устанавливать истину. Военной прокуратурой, по данным департамента спецрасследований, не были изъяты ключевые вещественные доказательства, часть из них была утеряна или сознательно уничтожена, а также не допрошены важные свидетели. Кроме того, именно военная прокуратура закрыла дело в отношении Виктора Крайтора, не найдя состава преступления в его действиях.

Прокуроры департамента провели повторные и новые экспертизы и вышли на предполагаемого стрелка - нынешнего работника Центра специальных операций "Альфа" Управления СБУ в Хмельницкой области Виталия Тарадая.

В июне 2018 года ему сообщили о подозрении. В том же месяце по указу генерального прокурора Юрия Луценко дело забрали у департамента Горбатюка и передали военной прокуратуре, департамент реорганизовали в управление специальных расследований ГПУ, а Виталия Тарадая руководство управления СБУ направило в командировку в зону ООС, где он находится по сей день. Возвращать его обратно руководство силового ведомства не видит необходимости. Прокуратура объявила подозреваемого в розыск.

Также прокуроры и следователи реорганизованного департамента обращались к генеральному прокурору с требованием вернуть им дело, подчеркивая, что именно в военной прокуратуре тормозили расследование. Дело вернули следователям управления спецрасследований, сначала частично, впоследствии - полностью. Группу прокуроров возглавил первый заместитель главного военного прокурора Анатолия Матиоса - Сергей Долгополов. Именно он теперь будет осуществлять контроль над следователями.