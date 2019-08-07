Google посвятил дудл автору "Черной рады", писателю Пантелеймону Кулишу. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, на стартовой странице поисковика сегодня изображен украинский козак на коне и со знаменем в руке, полотно которого образует слово Google.
Пантелеймон Кулиш родился 7 августа 1819 года. Он известен миру как украинский прозаик, поэт, исследователь фольклора и истории, литературный критик, редактор, переводчик.
Кулиш является автором первого исторического романа в украинской литературе - "Черная рада" и первой фонетической украинской азбуки.
Также Кулиш осуществил первый полный перевод Библии на украинский язык.
Он был сторонником украинофильского течения, активно сотрудничал с украинским журналом "Основа" и был членом Кирилло-Мефодиевского общества, за что его потом арестовали.
Его исторический роман "Черная рада" описывает период Руины в украинской истории. Другой его важнейший труд - "История воссоединения Руси".