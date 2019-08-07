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07.08.19 12:22

КГГА разрешила строить 25-этажный дом недалеко от Лавры фирме экс-вице-президента "Родовид Банка" Дядечко. ФОТО

ООО "Картас Траст Компани", основателем которой является проживающий в Монако экс-вице-президент "Родовид Банка" Сергей Дядечко, получило исходные данные на реконструкцию нежилого дома по улице Михаила Омеляновича-Павленко, 4 в Киеве под многофункциональный комплекс. Данное здание находится всего в 10 минут ходьбы от Киево-Печерской Лавры.

Об этом говорится в материале "Наші Гроші", передает Цензор.НЕТ.

Так, согласно градостроительным условиям и ограничениям (ГУО), выданным фирме 21 декабря 2017 года, условная высота здания после реконструкции может составлять 73,5 метра (ориентировочно 25 этажей).

Окончательную высоту должны определить на основании выводов историко-градостроительного обоснования (ИГО). На данный момент на сайте Министерства культуры данных об утверждении такого ИГО нет.

КГГА разрешила строить 25-этажный дом недалеко от Лавры фирме экс-вице-президента Родовид Банка Дядечко 01

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Указанные ГУО подписала заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Валентина Антоненко.

В здании на ул. М. Омеляновича-Павленко (бывшая Суворова), 4, расположен, в частности, продуктовый супермаркет – один из немногих в центре столицы.

Весной 2018 года местные жители выступили против реконструкции здания, а также угрожали перекрыть дорогу в случае закрытия магазина.

КГГА разрешила строить 25-этажный дом недалеко от Лавры фирме экс-вице-президента Родовид Банка Дядечко 02

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Журналисты отмечают, что руководителем ООО "Картас Траст Компани" является Вячеслав Климов, а основателем – Сергей Дядечко, экс-вице-президент "Родовид Банка"

Кроме этого, Дядечко является собственником банка "Союз", который ликвидируется. Последние годы он проживает в Монако, где купил местный баскетбольный клуб.

В материале отмечается, чт оООО "Картас Траст Компани" фигурировало в уголовных производствах об уклонении от уплаты налогов. Кроме того, эта фирма фигурирует как конечный покупатель газа у компаний по "делу Онищенко". На запрос НАБУ и САП предоставить документы о покупке газа фирма отказалась, поэтому следствие получало доступ к этим документам через суд.

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