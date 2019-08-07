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07.08.19 14:07

Контрразведка СБУ разоблачила шпионскую деятельность полковника ФСБ РФ Горохова. ФОТО

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст. 114 ("Шпионаж") УК Украины, полковнику Управления Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области Горохову Петру Владимировичу, 28.12.1967 г.р.

Контрразведка СБУ разоблачила шпионскую деятельность полковника ФСБ РФ Горохова. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Контрразведчиками в ходе досудебного расследования были получены доказательства разведывательно-подрывной деятельности этого кадрового офицера российской спецслужбы в ущерб государственной безопасности Украины.

"Задокументировано совершение им вербовок граждан Украины, которые временно находились на территории России в качестве переселенцев и трудовых мигрантов, для сбора и передачи иностранной стороне актуальной разведывательной информации", - говорится в сообщении.

Повестка о вызове подозреваемого Горохова в Главное следственное управление СБ Украины для вручения уведомления о подозрении обнародована в "Правительственном курьере" от 06.08.2019 года.

Контрразведка СБУ разоблачила шпионскую деятельность полковника ФСБ РФ Горохова 01

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Ранее контрразведка сообщала о проведенной спецоперации по пресечению деятельности завербованного Гороховым агента.

Через него российская спецслужба пыталась получить информацию, в том числе, составляющую государственную тайну Украины, о деятельности подразделений Службы безопасности, Вооруженных сил Украины, финансово-хозяйственной деятельности ГП "Мариупольский морской торговый порт" и ГП "Бердянский торговый порт", руководства отдельных общественных объединений, в состав которых входят участники АТО/ООС и тому подобное.

"Напоминаем, что ч.2. ст.111 ( "Государственная измена") УК Украины предусматривает освобождение от уголовной ответственности в случае, когда гражданин Украины во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании", - напомнили в ведомстве.

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