Контрразведка СБУ разоблачила шпионскую деятельность полковника ФСБ РФ Горохова. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Контрразведчиками в ходе досудебного расследования были получены доказательства разведывательно-подрывной деятельности этого кадрового офицера российской спецслужбы в ущерб государственной безопасности Украины.

"Задокументировано совершение им вербовок граждан Украины, которые временно находились на территории России в качестве переселенцев и трудовых мигрантов, для сбора и передачи иностранной стороне актуальной разведывательной информации", - говорится в сообщении.

Повестка о вызове подозреваемого Горохова в Главное следственное управление СБ Украины для вручения уведомления о подозрении обнародована в "Правительственном курьере" от 06.08.2019 года.

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Ранее контрразведка сообщала о проведенной спецоперации по пресечению деятельности завербованного Гороховым агента.

Через него российская спецслужба пыталась получить информацию, в том числе, составляющую государственную тайну Украины, о деятельности подразделений Службы безопасности, Вооруженных сил Украины, финансово-хозяйственной деятельности ГП "Мариупольский морской торговый порт" и ГП "Бердянский торговый порт", руководства отдельных общественных объединений, в состав которых входят участники АТО/ООС и тому подобное.

"Напоминаем, что ч.2. ст.111 ( "Государственная измена") УК Украины предусматривает освобождение от уголовной ответственности в случае, когда гражданин Украины во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании", - напомнили в ведомстве.

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