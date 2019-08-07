Зеленский возложил цветы к мавзолею Ататюрка в Анкаре. ФОТОрепортаж

Возложение цветов к мавзолею Ататюрка - традиционный пункт всех официальных визитов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

После возложения цветов Президент Украины Зеленский оставил запись в Книге почетных гостей.

Сейчас кортеж Президента направляется в новое здание офиса крымскотатарской диаспоры в Анкаре, где состоится церемония его открытия и встреча с украинским и крымскотатарским общинами.

В ходе визита Президента Украины сопровождает национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев.

Позже в президентском дворце в Анкаре состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и совместная пресс-конференция по результатам встречи.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский прибыл в Турцию. ФОТО

Вечером Зеленский отбудет в Стамбул, где на следующий день, 8 августа, примет участие в бизнес-форуме и встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Также во время пребывания в Стамбуле планируется посещение Президентом Украины предприятия Bayraktar Makina, которое поставляет в Украину турецкие оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.













