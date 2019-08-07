Суд перенес на 4 месяца заседание по делу врачей Наумова и Чернявского, вымогавших у ветерана Олексюка $1,5 тыс. за установление инвалидности. Это неуважение к бойцу АТО, - Маси Найем. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал юрист Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Это не уважение к бойцу АТО. Четкое, артикулированное неуважение. Петр Олексюк потерял ногу на войне! Он пришел в ВВК (Военно-врачебная комиссия. - Ред.) просить инвалидность! У него просят взятку и он ее не дает! После этого документируется преступление. Уголовное дело заканчивается обвинительным актом, которое было направлено в суд. Первое заседание по обвинительному акту назначают (внимание!) через три месяца. На этом заседании защитник одного из обвиняемых просит перенести первое заседание. С этим адвокатом договор был подписан только вчера! И судья переносит заседание на 04 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА. НА 04 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА НА 15:00. ЭТО ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА! Это дело касается коррупции. Коррупции не в бизнесе, что так же неприемлемо. Коррупции не в вопросах разворовывания государственного бюджета. А коррупции в деле военного, который потерял сотни дней на войне. И часть ноги! Уберите парады, уберите награды, уберите постики в фб, в которых слезливые улюлюкания. Они ни к чему. Потому что до некоторых не дошло, что обычный порядок вещей мог бы быть существенно нарушен, если бы АТОшники отложили защиту Украины, скажем, на четыре месяца. …Этот пост – просто эмоции. И мне сложно представить какие они у Пети, его отца и его жены... Конечно же мы обратимся в ВСП (Высший совет правосудия. - Ред.). И этим не ограничимся", - заявил Найем.

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Напомним, 6 декабря 2018 года были задержаны врачи, вымогавшие у ветерана АТО Олексюка $1,5 тыс. за установление инвалидности. У врачей Наумова и Чернявского, вымогавших с ветерана деньги за оформление инвалидности, нашли 130 тысяч долларов. Врачей Чернявского и Наумова, вымогавших у ветерана АТО Олексюка $1,5 тыс., суд арестовал на два месяца с залогом около 2 млн грн для каждого. Позже врачи Наумов и Чернявский, вымогавшие у ветерана АТО Олексюка $1,5 тыс., внесли залоги 2,1 млн и 1,9 млн и вышли на свободу.

Также Цензор.НЕТ публиковал интервью с Петром Олексюком: "Ми звернулися в СБУ, коли за групу інвалідності для мене батькові сказали дати 1500 доларів хабара".