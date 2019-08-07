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07.08.19 16:50

На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход. ФОТОрепортаж

В Киеве на углу улиц Константиновской и Нижнего и Верхнего Валов на Подоле заработал долгожданный наземный переход.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Здесь уже установлены новые светофоры для пешеходов, выполняются работы по демонтажу дорожного ограждения, понижение бордюров и нанесения разметки. Коммунальщики также обустроили переход тактильной плиткой.

На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход 01

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До этого киевлянам приходилось проделывать довольно неудобный путь, чтобы попасть с Верхнего на Нижний вал на пересечении с улицей Константиновской.

Так, чтобы оказаться на четной стороне Константиновской, на Верхнем Валу или у метро Контрактовая сначала нужно было спуститься в забитый киосками длинный подземный переход, который выходил только на нечетную сторону, а потом перейти по верху улицу Константиновскую.

При этом прямо возле выхода из подземного перехода не было наземного перехода, а потому, чтобы оказаться на четной стороне Константиновской на Нижнем валу, приходилось либо делать "крюк" до следующего перекрестка, либо перебегать дорогу в неустановленном месте.

Обустройство нового перехода анонсировали еще в мае прошлого года.

На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход 02
На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход 03
На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход 04
На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход 05
На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход 06
На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход 07

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