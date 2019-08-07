На столичном Подоле открыли долгожданный пешеходный переход. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Здесь уже установлены новые светофоры для пешеходов, выполняются работы по демонтажу дорожного ограждения, понижение бордюров и нанесения разметки. Коммунальщики также обустроили переход тактильной плиткой.

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До этого киевлянам приходилось проделывать довольно неудобный путь, чтобы попасть с Верхнего на Нижний вал на пересечении с улицей Константиновской.

Так, чтобы оказаться на четной стороне Константиновской, на Верхнем Валу или у метро Контрактовая сначала нужно было спуститься в забитый киосками длинный подземный переход, который выходил только на нечетную сторону, а потом перейти по верху улицу Константиновскую.

При этом прямо возле выхода из подземного перехода не было наземного перехода, а потому, чтобы оказаться на четной стороне Константиновской на Нижнем валу, приходилось либо делать "крюк" до следующего перекрестка, либо перебегать дорогу в неустановленном месте.

Обустройство нового перехода анонсировали еще в мае прошлого года.











