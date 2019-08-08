Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе, - Зеленский после встречи с Эрдоганом. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политзаключенных Кремля", - заявил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

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"Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и в Крыму в свою сторону", - добавил президент.

Он сообщил, что угрозы продолжающейся милитаризации в оккупированном Крыму, нарушение прав человека на полуострове и преследования крымскотатарского народа были одними из ключевых тем в ходе переговоров с президентом Турции.

"Мы считаем, что безответственные и безнаказанные демарши России на международной арене должны наконец получить справедливый ответ. Потому что сегодня - это беда Украины, но уже завтра это может стать бедствием для всех стран региона", - подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что Украина вместе с международными партнерами продолжает делать все возможное и невозможное для возвращения мира на Донбасс дипломатическим путем, а события последних дней показали, кто на самом деле стремится к окончанию войны. В частности, 6 августа противник, вопреки так называемому хлебному перемирию, совершил обстрел, в результате которого погибли четверо украинских военных. В то же время украинская сторона придерживалась режима прекращения огня.

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"Думаю, что после последних событий на востоке Украины ни у кого не осталось сомнений, кто на самом деле хочет и делает все для наступления мира", - отметил он.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина высоко ценит отношения со своим стратегическим партнером - Турецкой Республикой и благодарна ей и президенту Эрдогану за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

"Спасибо, что всегда имеете мужество называть вещи своими именами - в частности оккупацию Крыма Россией", - сказал глава государства.

Он также сообщил, что пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов на востоке Украины. "Ожидаем активного участия турецкой стороны в Международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести осенью в Мариуполе", - отметил Владимир Зеленский.

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Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь подтвердил, что Турция не признавала незаконной аннексии Крыма и не сделает этого. Он также отметил, что защита прав, интересов и сохранение национальной идентичности крымских татар, пребывание их на родине в Крыму будет оставаться приоритетом для его страны.

"Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Минский процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которую возглавляют турецкие дипломаты", - добавил президент Турции.





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Фото: president.gov.ua

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