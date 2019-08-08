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08.08.19 11:10

Массовый мор рыбы в реке Камянка под Кривым Рогом: местные жители бьют тревогу. ФОТОрепортаж

В Криворожском районе в с.Златоустовка местные жители зафиксировали массовую гибель рыбы в речке Каменка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местный ресурс 0654.ua со ссылкой на сообщения в местных интернет-пабликах.

В с. Златоустовка Криворожского района Днепропетровской области, которое расположено на берегу реки Каменки, в 40 км к востоку от районного центра и в 25 км от железнодорожной станции Кривой Рог-Сортировочный, произошел массовый мор рыбы. Местные жители называют инцидент экологической катастрофой.

В комментариях в соцсетях люди обсуждают возможные причины случившегося. Некоторые связывают мор с дождями, во время которых с ближайших полей смыло пестициды или другие химикаты. Другие пользователи говорят, что в водоёме якобы погибла молодая рыба, которую туда недавно запустили. По одной из версий, рыба задохнулась под слоем сине-зеленых водорослей. Однако истинная причина происшествия на данный момент неизвестна.

Люди переживают, что тухлая рыба может попасть на местные рынки, что приведет к массовым отравлениям.

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Массовый мор рыбы в реке Камянка под Кривым Рогом: местные жители бьют тревогу 01
Массовый мор рыбы в реке Камянка под Кривым Рогом: местные жители бьют тревогу 02
Массовый мор рыбы в реке Камянка под Кривым Рогом: местные жители бьют тревогу 03

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