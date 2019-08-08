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08.08.19 11:52

Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области ликвидировали незаконное массовое производство табака для кальяна и изъяли крупную партию подакцизной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших на территории одного из городов Киевской области незаконное массовое производство табака для кальяна. В дальнейшем фальсификат реализовывали через сеть Интернет конечным потребителям без марок акцизного налога.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту незаконного производства, в офисных помещениях, по адресам проживания фигурантов и в транспортном средстве, которое использовалось злоумышленниками, из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение фальсифицированного кальянного табака и сырья для его производства, общей стоимостью почти 13 млн грн, оборудование и средства для обеспечения массового производства, а также черновые записи, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Всего обнаружены и изъяты ТМЦ ориентировочной стоимостью 22 млн 840 тыс. грн.

Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 01
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 02
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 03
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 04
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 05
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 06
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 07
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 08
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 09
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 10
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 11
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 12
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 13
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 14
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 15
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 16
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 17
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 18
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 19
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 20
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 21
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 22
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 23
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 24
Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн 25

Продолжается следствие.

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