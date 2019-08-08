СБУ поймала с поличным менеджера "ПриватБанка" в Одессе, бравшего взятки за списание долгов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"Установлено, что сотрудник финучреждения требовал деньги от должников за списание кредиторской задолженности. При этом "интерес" злоумышленника составлял 50 процентов от размера ссуды", - сообщили в управлении СБУ в Одесской области.

Отмечается, что накануне сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства менеджером взятки в размере почти 45 тысяч гривен и задержали его во время получения денег.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ обнаружили наличные и черновые записи, подтверждающие получение менеджером более 200 тысяч гривен "отступных".

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Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других работников банка, возможно, причастных к противоправной деятельности.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции изданию "Факты", задержанным является сотрудник головного регионального офиса "ПриватБанка", расположенного в центре Одессы на улице Успенской.





