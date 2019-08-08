"Очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне": в Стамбуле закончилась встреча Зеленского и Варфоломея. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы рады приветствовать Вас во Вселенском Патриархате. Поздравляем Вас с избранием президентом. Верим в ваше успешное служение на этой должности", - поздравил Варфоломей украинского Президента.

После переговоров и ланча Варфоломей провел Зеленского по храму Святого Георгия.

Отвечая на вопрос, о чем говорили Зеленский и Вселенский Патриарх, президент ответил: "Обо всем. Обо всем, что волнует всех, говорили. Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне".

Патриарх Варфоломей провел Президента Украины к кортежу.

Президент отбыл на встречу в компанию Baykar Aerospace and Defense, которая выпускает беспилотники, где он ознакомится с производственными мощностями и пообщается с украинскими пилотами, которые проходят обучение на тренировочной базе этого предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что 7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике. В рамках визита в Анкаре уже состоялись переговоры Главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.