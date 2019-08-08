Экипажи БМП соревновались в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Участие в них приняли представители различных родов войск, участвующих в операции Объединенных сил. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Соревнования проходили в 4 этапа.

На первом нужно было вооружить БМП - так определялась степень слаженности экипажа. На второй машины должны были на скорость преодолеть полосу препятствий.

На третьем этапе каждый член экипажа должен был сдать экзамены по огневой, тактической, инженерной подготовке, подготовке по радиационной, химической и биологической защиты. А весь экипаж должен был показать, как справляется с задачами по загрузке и разгрузке боеприпасов, эвакуации условного раненого и тактической медицине.

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На заключительном этапе соревнований экипажи БМП выполняли огневые задачи.

В Минобороны не называют имена членов экипажа, победившего в соревновании. Но отмечают, что все его участники показали достойный результат.

"Уровень обученности личного состава достаточно высок. Но и те, у кого уровень обученности ниже среднего, компенсировали его высокой мотивацией. На соревнованиях весь личный состав показал высокую выучку", - отметили в Минобороны.

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