Спасатели совершили 7 выездов для ликвидации последствий непогоды в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате урагана в Киеве в нескольких районах города повалены деревья на проезжие части и линии электропередач.

В частности, в Подольском районе дерево упало на автомобиль и линию троллейбуса; на Русановке дерево упало на линию электропередач, на ул. Тепловозная - на проезжую часть дороги.

По данным синоптиков, в ближайший час и до конца суток 8 августа в Киеве ожидается гроза, град, шквалы 25-28 м/сек. В столице объявлен 2 уровень опасности - оранжевый.

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