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08.08.19 17:31

Директором Национального антарктического научного центра избран Дикий. ФОТО

Директором Государственного учреждения "Национальный антарктический научный центр" избран Евгений Дикий, ранее исполнявший обязанности руководителя центра.

Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАНЦ.

Отмечается, что сегодня, 8 августа 2019, в Национальном антарктическом научном центре состоялись выборы директора. По итогам тайного голосования директором был избран Дикий Евгений Александрович - за него отдали свои голоса 23 ученых Центра. Один голос - против.

Всего в выборах приняли участие 24 из 26 штатных научных сотрудников ГУ НАНЦ. Было оборудовано два избирательных участка - один в помещении Центра в Киеве, второй - на украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Бюллетени ученых, работающих в Антарктиде, были переданы в Киев через интернет в виде скан-копий. Голосование длилось с 9.00 до 15.00. Подсчет голосов вела специально созданная избирательная комиссия в составе четырех научных сотрудников Центра.

Директором Национального антарктического научного центра избран Дикий 01

Выборы директора НАНЦ происходили согласно Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности", принятому Верховной Радой в 2016 году. Это первые выборы руководителя НАНЦ. До сих пор директоров учреждения назначало Министерства образования и науки.

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Директором Национального антарктического научного центра избран Дикий 02

Кандидат биологических наук, 45-летний Евгений Дикий с марта 2018 исполнял обязанности директора ГУ НАНЦ. Перед этим он был заместителем директора Украинского научного центра экологии моря, возглавлял НИИ им. Мечникова в Одессе. Участник Майдана, ветеран добровольческого батальона "Айдар". Награжден орденом "За мужество" III степени.

За почти полтора года в статусе и. о. директора Центра Дикий инициировал модернизацию и капитальный ремонт антарктической станции "Академик Вернадский" - первый за всю историю 65 лет существования базы. Значительная часть обновления состоялась в 2018-2019 годах. Были заменены кабели, опреснитель, инснератор (устройство, прессующее мусор для вывоза), отремонтирована крыша. Закуплена и установлена ​​новая лаборатория, позволяющая делать полный цикл исследования - вплоть до выделения ДНК. Метеокомплекс полностью автоматизирован. Завершение модернизации, в чатсности, установка уже закупленных дизельных генраторов, запланировано на следующий сезон.

Также за последний год удалось перестроить НАНЦ на научную работу и собрать под его эгидой всех украинских ученых, связанных с Антарктикой.

"Когда я пришел, 30 научных ставок в НАНЦ были свободными. И за год мы во-первых, собрали всех ученых, связанных с Антарктидой, в том числе, тех, которые не находили общего языка с предыдущим руководством Центра. Также привлекли научную молодежь после получения образования за рубежом. И сейчас у нас сильная научная команда, которая анализирует две трети полученных в Антарктиде данных", - объяснял Дикий весной 2019-го.

Кроме того, Дикий возобновил океанографические исследования украинскими учеными в водах Антарктики.

Также Дикий при отборе людей в годовую экспедицию в Антарктиду позволил участвовать в конкурсе женщинам. В результате после 22-летнего перерыва в текущей экспедиции работают две женщины - биолог и врач. Однако сам директор не считает это показателем. "Это достижение, которым я не могу щеголять перед своими западными коллегами, ибо это то же, если бы взрослый человек похвастался, что научился чистить зубы", - сказал он.

В своей предвыборной программе Евгений Дикий называет приоритетами дальнейшую модернизацию станции "Академик Вернадский", обеспечение дополнительных источников финансирования научных исследований, развитие сети мониторинга Антарктического полуострова, проведения сравнительных исследований обоих полярных регионов - Арктики и Антарктики, социальную защита полярников.

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Согласно Закону Украины "О науке и научной деятельности", директора Национального антарктического научного центра избирают сроком на пять лет.

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