Директором Национального антарктического научного центра избран Дикий. ФОТО

Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАНЦ.

Отмечается, что сегодня, 8 августа 2019, в Национальном антарктическом научном центре состоялись выборы директора. По итогам тайного голосования директором был избран Дикий Евгений Александрович - за него отдали свои голоса 23 ученых Центра. Один голос - против.



Всего в выборах приняли участие 24 из 26 штатных научных сотрудников ГУ НАНЦ. Было оборудовано два избирательных участка - один в помещении Центра в Киеве, второй - на украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Бюллетени ученых, работающих в Антарктиде, были переданы в Киев через интернет в виде скан-копий. Голосование длилось с 9.00 до 15.00. Подсчет голосов вела специально созданная избирательная комиссия в составе четырех научных сотрудников Центра.





Выборы директора НАНЦ происходили согласно Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности", принятому Верховной Радой в 2016 году. Это первые выборы руководителя НАНЦ. До сих пор директоров учреждения назначало Министерства образования и науки.

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Кандидат биологических наук, 45-летний Евгений Дикий с марта 2018 исполнял обязанности директора ГУ НАНЦ. Перед этим он был заместителем директора Украинского научного центра экологии моря, возглавлял НИИ им. Мечникова в Одессе. Участник Майдана, ветеран добровольческого батальона "Айдар". Награжден орденом "За мужество" III степени.

За почти полтора года в статусе и. о. директора Центра Дикий инициировал модернизацию и капитальный ремонт антарктической станции "Академик Вернадский" - первый за всю историю 65 лет существования базы. Значительная часть обновления состоялась в 2018-2019 годах. Были заменены кабели, опреснитель, инснератор (устройство, прессующее мусор для вывоза), отремонтирована крыша. Закуплена и установлена ​​новая лаборатория, позволяющая делать полный цикл исследования - вплоть до выделения ДНК. Метеокомплекс полностью автоматизирован. Завершение модернизации, в чатсности, установка уже закупленных дизельных генраторов, запланировано на следующий сезон.

Также за последний год удалось перестроить НАНЦ на научную работу и собрать под его эгидой всех украинских ученых, связанных с Антарктикой.

"Когда я пришел, 30 научных ставок в НАНЦ были свободными. И за год мы во-первых, собрали всех ученых, связанных с Антарктидой, в том числе, тех, которые не находили общего языка с предыдущим руководством Центра. Также привлекли научную молодежь после получения образования за рубежом. И сейчас у нас сильная научная команда, которая анализирует две трети полученных в Антарктиде данных", - объяснял Дикий весной 2019-го.

Кроме того, Дикий возобновил океанографические исследования украинскими учеными в водах Антарктики.

Также Дикий при отборе людей в годовую экспедицию в Антарктиду позволил участвовать в конкурсе женщинам. В результате после 22-летнего перерыва в текущей экспедиции работают две женщины - биолог и врач. Однако сам директор не считает это показателем. "Это достижение, которым я не могу щеголять перед своими западными коллегами, ибо это то же, если бы взрослый человек похвастался, что научился чистить зубы", - сказал он.



В своей предвыборной программе Евгений Дикий называет приоритетами дальнейшую модернизацию станции "Академик Вернадский", обеспечение дополнительных источников финансирования научных исследований, развитие сети мониторинга Антарктического полуострова, проведения сравнительных исследований обоих полярных регионов - Арктики и Антарктики, социальную защита полярников.

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Согласно Закону Украины "О науке и научной деятельности", директора Национального антарктического научного центра избирают сроком на пять лет.

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