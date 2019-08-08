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08.08.19 18:35

Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием. ФОТОрепортаж

При разборке старого здания полиции в г. Остроге обнаружен схрон с оружием 40-х годов прошлого века.

О находке рассказал на своей странице в Facebook глава Национальной полиции Сергей Князив, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня при разборке здания отдела полиции в г. Острог на Ривненщине (строим новое трехэтажное здание) был обнаружен схрон с оружием: 2 венгерские осколочные гранаты образца 1936 (М-36), 4 немецкие гранаты М-24, 2 советские гранаты РГД-33 , австрийский пистолет Штаер образца 1912 года, патроны различных калибров (к ружьям различных типов оружия Второй мировой войны), советские винтовки Мосина, открытки и другие артефакты времен Второй мировой войны", - написал он.

Пока не удалось определить, что именно здесь было - полицейская управа, штаб-квартира УПА или тюрьма НКВД.

"Под помещением - многочисленные неисследованные катакомбы. Что таят они?" - задается вопросом Князев.

Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 01

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Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 02
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 03
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 04
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 05
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 06
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 07
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 08
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 09
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 10
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 11

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