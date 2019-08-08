Новая символика спецназа ВСУ - волк-оборотень, который держит в пасти стрелы. ФОТО

Фото нового нарукавного знака размещены на странице Командования Сил специальный операция ВСУ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Серебряная голова Вовкулаки с золотыми глазами - олицетворяет руководящую, то есть "главную" структуру #ССО. В пасти волк держит две стрелы, что является символом врага. Одна стрела сломана, это уничтоженный враг. Целая стрела в клыках - нейтрализованный враг. То есть, Председатель ССО решает, какой враг уничтожается, а какой нейтрализуется", - пояснили в Командовании.

Под изображением волка-оборотня помещен золотой стилизованный двузуб покровителя ССО - князя Святослава Храброго.

"Компоновка элементов нарукавного знака символизирует преемственность боевых традиций от воинов времен князя Святослава Храброго и казаков-характерников к настоящему, а также целеустремленность, настойчивость и решительность при выполнении задач по руководству подчиненными военными подразделениями ССО ВС Украины", - добавили в Командовании.

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