Эсминец ВМС США USS Porter вошел в Черное море: РФ отправила наблюдать за ним сторожевой корабль "Сметливый". ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении 6-го флота США, передает Цензор.НЕТ.

В американских ВМС уточнили, что их корабль заходит в Черное море шестой раз с начала года.

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"USS Porter DDG78 начал переход в Черное море. Это шестой раз в 2019 году, когда там будет находится корабль ВМФ США", - говорится в сообщении.











В американских ВМС заверили, что целью миссии является повышение региональной стабильности в Чёрном море, а также демонстрация поддержки союзникам США и НАТО в регионе.

"Военно-морские операции, которые мы проводим в Черном море с нашими союзниками и партнерами, поддерживают прочные отношения, необходимые для региональной стабильности", – сказала командующий 6-м флотом США Лиза М. Франчетти.

В то же время передвижения корабля одного из союзников Украины не осталось без внимания российских военных: за ним начал следить сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый".

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"Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО "Портер" ВМС США",— сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, пишут Факты.