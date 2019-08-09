Пьяный 15-летний подросток на отцовском автомобиле совершил смертельное ДТП на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Ривненской области.

"К трагическим последствиям привели необдуманные и противоправные действия подростка, который взял автомобиль отца и в райцентре на улице Котляревского 7 августа около 21:30 совершил наезд на велосипедиста. От полученных травм пострадавший скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Не имея права управления транспортным средством, 15-летний подросток на автомобиле "Skoda Oktavia" сбил на проезжей части велосипедиста, 34-летнего местного жителя.

В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, открытого перелома колена. Мужчину доставили в местную больницу. Несмотря на реанимационные мероприятия, около 7 утра , 8 августа, 34-летний сарненчанин умер.

Согласно освидетельствованию, несовершеннолетний находился в состоянии алкогольного опьянения: алкотестер показал 0,8 промилле.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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