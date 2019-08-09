Баканов посетил район проведения ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время пребывания в штабе ООС одной из воинских частей и в поселке Широкино, который находится на передовой линии, руководитель украинской спецслужбы ознакомился с оперативной обстановкой в ​​регионе, сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Глава Службы посетил коллективы Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Он поблагодарил сотрудников спецслужбы за преданность долгу и высокий профессионализм в защите национальных интересов и свободы украинского народа.

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Во время встречи также были очерчены ключевые аспекты реформы СБУ.

"Двадцать восемь лет назад мы получили государство, за свободу и независимость которого мы боремся до сих пор. И мы должны защитить право украинского народа жить и свободно развиваться в независимой и сильной Украине", - отметил Иван Баканов.

Руководители СБУ возложили цветы к могилам и месту гибели сотрудников украинской спецслужбы Александра Хараберюша и Геннадия Беличенко, почтили светлую память Александра Анищенко и Руслана Лужевского.





