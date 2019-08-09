Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
09.08.19 11:25

При получении $5000 взятки задержаны два столичных прокурора, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве полиция разоблачила во взяточничестве двух прокуроров, требовавших пять тысяч долларов с директора сети автозаправочных станций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"Оперативники Управления защиты экономики в г. Киеве, совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, при содействии прокуратуры Киева, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, разоблачили преступную схему вымогательства и получения неправомерной выгоды от предпринимателей столицы, организованную прокурорами Киевской местной прокуратуры № 2", - говорится в сообщении.

Установлено, что двое прокуроров решили получить $5000 неправомерной выгоды от директора сети автозаправочных станций.

За указанную сумму взятки фигуранты обещали не привлекать последнего к уголовной ответственности и не вмешиваться во хозяйственную деятельность АЗС.

Средства передавались прокурорам при посредничестве гражданского лица.

8 августа двух прокуроров Киевской местной прокуратуры №2 и посредника задержали непосредственно при получении взятки.

Решается вопрос сообщения им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ поймала с поличным менеджера "ПриватБанка" в Одессе, бравшего взятки за списание долгов. ФОТОрепортаж

При получении $5000 взятки задержаны два столичных прокурора, - Нацполиция 01
При получении $5000 взятки задержаны два столичных прокурора, - Нацполиция 02
При получении $5000 взятки задержаны два столичных прокурора, - Нацполиция 03
При получении $5000 взятки задержаны два столичных прокурора, - Нацполиция 04

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100