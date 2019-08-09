В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Участие представителей СМИ в заседании не предусмотрена, однако запланированны брифинги участников заседания.
Цель заседания - подготовка парламента нового созыва к работе.
Заседание подготовительной депутатской группы.
Нестор Шуфрич и Сергей Левочкин ("ОП - "За життя")
Шуфрич
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Руслан Стефанчук ("Слуга народа").
Ирина Геращенко и Артур Герасимов ("ЕС")
Иван Крулько и Андрей Кожемякин ("Батькивщина")
Ярослав Железняк ("Голос").
Депутаты от "Слуги народа": Александр Корниенко (второй справа), Даниил Гетьманцев (третий справа).
Денис Монастырский (первый справа, "Слуга народа")
Новые лица в Раде.
Фото: Цензор.НЕТ.