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09.08.19 15:01

В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы. ФОТОрепортаж

В Верховной Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Участие представителей СМИ в заседании не предусмотрена, однако запланированны брифинги участников заседания.

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Цель заседания - подготовка парламента нового созыва к работе.

В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы 01

Заседание подготовительной депутатской группы.

В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы 02

Нестор Шуфрич и Сергей Левочкин ("ОП - "За життя")

В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы 03

Шуфрич

В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы 04

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы 05

Руслан Стефанчук ("Слуга народа").

В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы 06
В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы 07

Ирина Геращенко и Артур Герасимов ("ЕС")

В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы 08

Иван Крулько и Андрей Кожемякин ("Батькивщина")

В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы 09

Ярослав Железняк ("Голос").

В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы 10

Депутаты от "Слуги народа": Александр Корниенко (второй справа), Даниил Гетьманцев (третий справа).

В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы 11

Денис Монастырский (первый справа, "Слуга народа")

В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы 12

Новые лица в Раде.

В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы 13
В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы 14
В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы 15

Фото: Цензор.НЕТ.

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