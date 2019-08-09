Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Острая политическая реприза
Зеленский о президенте Турции: "Эрдоган - усатый таракан"
Турецкие гастроли
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Турции началась встреча Зеленского с Эрдоганом. ВИДЕО
Пора рвать когти...
Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ объявило подозрения по делу "Роттердам+" шести лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ Вовку (обновлено)
Параллели истории
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский позвонил Путину: "Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей". ВИДЕО
Страшный сон
Эпично и красиво
Трансформация "русской идеи"
Сбудутся мечты народные
Да, могут повторить...
Путинская метка…
Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналистку "Reuters" вызвали в военкомат повесткой с мужским именем после митинга 27 июля в Москве. ФОТО
Приключения Тарантино в Москве
Состояние дел в международной политике
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