В Грузии завершились международные учения Agile Spirit 2019, в которых участвовало подразделение украинских морпехов. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

В финале многонациональные силы продемонстрировали свои огневые и тактические навыки с использованием всего имеющегося оружия, включая бронетехнику и артиллерию. Сценарий учений предусматривал командно-штабную и полевую подготовку с боевой стрельбой, взаимодействие подразделений из разных стран во время отработки различных тактических элементов, а также боевую поддержку в комбинированных операциях.

На заключительной церемонии перед участниками учений выступили президент, премьер и спикер парламента Грузии. Лучшие военнослужащие, среди которых и командир подразделения украинских морских пехотинцев старший лейтенант Павел Сбитов, получили награды.

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Напомним Agile Spirit 2019 уже в девятый раз проходят в Грузии. В них приняли участие более 3 тыс. военных из 14 стран-членов НАТО и стран-партнеров, а именно: Грузии, США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Турции и Украины.

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Целью нынешнего тренинга стало повышение совместимости, совершенствование и повышение оперативной способности во время планирования и выполнения операций в многонациональной среде, а также развитие возможностей управления и контроля между Альянсом и странами-партнерами.

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