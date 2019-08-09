Украинский кадет Бараненко награжден Саблей лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой посольство Великобритании в Украине.
Ежегодно отличие присуждается курсанту, который продемонстрировал высокие результаты в учебе и во время экзаменов. В этом году в Академии обучалось 33 офицера, которые представляли вооруженные силы 22 разных стран - от Афганистана, Албании, Азербайджана до Украины и США.
Артем - кадет Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и один из 15 украинцев, которые учились в Сандгерсти (Королевская академия принимает слушателей из Украины с 1997 года). Он стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды.
Награду украинскому курсанту вручал генерал-майор Пол Ненсон, командующий Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти, кавалер Ордена Британской Империи.
На выпускной церемонии также присутствовали родители Артема.