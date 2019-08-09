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09.08.19 19:40

Налоговой милицией и СБУ ликвидировано подпольное производство горючего на Одесчине, изъято "продукции" на 8,1 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с работниками ГУ БКОП СБ Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры ликвидировали незаконное массовое производство горючего на территории региона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговой милицией и СБУ ликвидировано подпольное производство горючего на Одесчине, изъято продукции на 8,1 млн грн 01

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 204 и ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено, что через одну из сетей АЗС региона осуществляется реализация горючего за наличный расчет без отражения указанных операций в бухгалтерском и налоговом учете.

При этом часть топлива поступала на АЗС с подпольного производства, расположенного на территории области, а часть - ввозилась в Украину без таможенного оформления, в т.ч. контрабандным путем.

Налоговой милицией и СБУ ликвидировано подпольное производство горючего на Одесчине, изъято продукции на 8,1 млн грн 02

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Налоговой милицией и СБУ ликвидировано подпольное производство горючего на Одесчине, изъято продукции на 8,1 млн грн 03
Налоговой милицией и СБУ ликвидировано подпольное производство горючего на Одесчине, изъято продукции на 8,1 млн грн 04

По результатам санкционированных обысков, проведенных на территории области, ликвидировано незаконное массовое производство горючего, изъято из незаконного оборота и передано на ответственное хранение более 153 тонн горюче-смазочных материалов (бензин марок "А-92", "А-95", "А-95 +", дизельное топливо ) и почти 14 тыс. литров спирта общей ориентировочной стоимостью 8,1 млн грн, а также оборудование для незаконного производства стоимостью 2 млн грн и почти 280 тыс. грн неучтенной наличности.

Налоговой милицией и СБУ ликвидировано подпольное производство горючего на Одесчине, изъято продукции на 8,1 млн грн 05

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Налоговой милицией и СБУ ликвидировано подпольное производство горючего на Одесчине, изъято продукции на 8,1 млн грн 06
Налоговой милицией и СБУ ликвидировано подпольное производство горючего на Одесчине, изъято продукции на 8,1 млн грн 07

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Продолжается следствие.

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