Налоговой милицией и СБУ ликвидировано подпольное производство горючего на Одесчине, изъято "продукции" на 8,1 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 204 и ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено, что через одну из сетей АЗС региона осуществляется реализация горючего за наличный расчет без отражения указанных операций в бухгалтерском и налоговом учете.

При этом часть топлива поступала на АЗС с подпольного производства, расположенного на территории области, а часть - ввозилась в Украину без таможенного оформления, в т.ч. контрабандным путем.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных на территории области, ликвидировано незаконное массовое производство горючего, изъято из незаконного оборота и передано на ответственное хранение более 153 тонн горюче-смазочных материалов (бензин марок "А-92", "А-95", "А-95 +", дизельное топливо ) и почти 14 тыс. литров спирта общей ориентировочной стоимостью 8,1 млн грн, а также оборудование для незаконного производства стоимостью 2 млн грн и почти 280 тыс. грн неучтенной наличности.

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Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Продолжается следствие.

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