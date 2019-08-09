Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В этом году представители Вооруженных Сил Украины примут участие в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR, в обозначении сил противника OPFOR, а также в штабах батальона, бригады и дивизии. Отдельно следует отметить украинскую группу наблюдателей и инструкторов, которые во время многонациональных учений будут оценивать действия подразделений по натовским стандартам.





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В состав сил BLUFOR войдет механизированная рота 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на БМП под руководством капитана Александра Борща. Перед командировкой за границу, это подразделение вернулось из района проведения операции Объединенных сил, где выполняло боевые задачи на Донецком направлении вблизи Авдеевки.





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"Рота участвует в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. Штатная техника - БМП-2 - не подводила нас в бою, выдержит и учения, - отметил Борщ. - Экипажи БМП опытные, перед выходом в поле несколько раз проверяют машины. Поэтому техника хоть и не новая, но надежная".





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В составе сил обозначения противника OPFOR будет действовать подразделение Сил специальных операций ВСУ. Такое решение организаторов, как признаются участники учений из других стран, внесет динамичность и потребует принятия нестандартных решений на "неожиданности" украинских спецназовцев.







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В многонациональных учениях "Combined Resolve-12" будут участвовать военнослужащие из 21 страны.