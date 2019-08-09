Во время стрельбы под Киевом мужчина получил семь огнестрельных ранений, полиция задержала подозреваемых. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Facebook глава областного управления Национальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД", - написал Небытов.

По его словам, автомобиль преступников остановили в Обуховском районе через час после сообщения о стрельбе.

Также он отметил, что пострадавший получил огнестрельное ранение в грудь.

"Сейчас пострадавший в больнице. У него семь огнестрельных ранений. За его жизнь борются врачи", - добавил он.

Также глава Нацполиции области обнародовал видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано нападение на потерпевшего.

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