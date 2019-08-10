Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ "Восток". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Участники соревновались в нескольких спортивных и профессиональных номинациях и демонстрировали не только индивидуальные навыки, но и слаженность работы в команде. Именно это существенно влияло на окончательное место команд в турнирной таблице.





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В нелегкой борьбе, в номинациях на лучший экипаж САУ и расчет РСЗО, первые места заняли команды отдельной бригады морской пехоты. А лучшим расчетом крупнокалиберной артиллерии стала команда отдельной артиллерийской бригады.

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Стоит добавить, что вскоре победители начнут подготовку к финальному этапу соревнований на первенство среди артиллерийских подразделений Объединенных сил.