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10.08.19 12:25

Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ "Восток". ФОТОрепортаж

В оперативно-тактическом группировке "Восток" состоялись соревнования между расчетами крупнокалиберной артиллерии, реактивных систем залпового огня и экипажами самоходных артиллерийских установок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ Восток 01

Участники соревновались в нескольких спортивных и профессиональных номинациях и демонстрировали не только индивидуальные навыки, но и слаженность работы в команде. Именно это существенно влияло на окончательное место команд в турнирной таблице.

Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ Восток 02
Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ Восток 03

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Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ Восток 04
Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ Восток 05

В нелегкой борьбе, в номинациях на лучший экипаж САУ и расчет РСЗО, первые места заняли команды отдельной бригады морской пехоты. А лучшим расчетом крупнокалиберной артиллерии стала команда отдельной артиллерийской бригады.

Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ Восток 06

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Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ Восток 07

Стоит добавить, что вскоре победители начнут подготовку к финальному этапу соревнований на первенство среди артиллерийских подразделений Объединенных сил.

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