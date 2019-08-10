Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь. ФОТО

По сообщениям российских агентств, он приехал на шоу на мотоцикле с коляской и поздравил российских байкеров с тем, что они устраивают эту акцию в Крыму уже в течение 10 лет, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Путина сопровождали "глава" Крыма Сергей Аксенов и врио "губернатора" Севастополя Михаил Развожаев, сообщается на сайте Кремля.

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Фото: kremlin.ru

Напомним, во время захвата Крыма российскими войсками весной 2014 года байкеры "Ночных волков" во главе с Залдостановым принимали активное участие в блокировании украинских военных частей и организации митингов в поддержку российской оккупации. Залдостанов также является личным другом Путина. Он много раз участвовал в мероприятиях клуба, в том числе и в Крыму еще до оккупации полуострова и предоставляет клубу государственную поддержку, в том числе финансовую.

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Из-за активного содействия оккупации полуострова Залдостанов-Хирург находится в санкционных списках, в частности США и Канады; членам клуба "Ночные волки" также нередко отказывают во въезде в страны ЕС и других государств для проведения там пропагандистских пророссийских акций.