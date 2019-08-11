Три учебных катера с украинскими курсантами прошли пролив Босфор и прибыли на главную базу ВМС Турции. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

При переходе морем курсанты провели ряд тренировок, прокладывали курс, днем ​​и ночью несли вахту сигнальщиками, рулевыми, радиометристами.

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Напомним, в составе экипажей около 50 курсантов II-го и V-го курсов Института ВМС, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, а также II-го курса Отделения военной подготовки мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия".

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Согласно плану, учебные катера посетят порты Констанца (Румыния) и Варна (Республика Болгария).

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