Умер бывший замруководителя опорного пункта №4004 Владислав Черныш (Фазан). ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Книга "Іловайськ. Війна, якої не було".

"Ушел из жизни еще один достойный офицер, но воспоминание о нем останется на страницах Иловайской хроники", - говорится в сообщении.

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Фото: facebook.com/ilovaysk2014

По информации Цензор.НЕТ, прощание запланировано на вторник, 13 августа, во Владимире-Волынском. У него остались жена, сын и дочь.

Майор Владислав Владимирович Черныш (позывной Фазан) родился 25 апреля 1977 в Владимире-Волынском Волынской области.

На войне находился с первых месяцев вооруженного противостояния. В составе 51-й отдельной механизированной бригады занимал должность заместителя командира 2-го механизированного батальона, прошел бои за Иловайск, был первым заместителем командира и опорного пункта №4004 в Покровке Донецкой области. После расформирования бригады перешел на службу в 14-й ОМБр.

Отметим, что в 2014 году задачей опорного пункта №4004 в районе Покровки Донецкой области был отпор вражеским силам, которые заходили на территорию Украины с территории России для оказания помощи незаконным воинским формированиям. Опорный пункт подвергался систематическим минометно-артиллерийским обстрелам.

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