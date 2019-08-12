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12.08.19 12:14

Перед визитом Зеленского в Олевской РГА старый паркет прикрыли новым ковром, несколько сотен людей ждут президента возле здания. ФОТОрепортаж

На Житомирщине в здании Олевской районной государственной администрации перед визитом президента Владимира Зеленского старый паркет прикрыли новым ковром.

Об этом в Facebook написал журналист Роман Бочкала и опубликовал соответствующие фото, передает Цензор.НЕТ.

"Президенты меняются, а традиции неизменны. Сегодня Зеленского ждут в Олевске. В райадминистрации появился новый ковер", - написал Бочкала.

Перед визитом Зеленского в Олевской РГА старый паркет прикрыли новым ковром, несколько сотен людей ждут президента возле здания 01
Перед визитом Зеленского в Олевской РГА старый паркет прикрыли новым ковром, несколько сотен людей ждут президента возле здания 02

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Перед визитом Зеленского в Олевской РГА старый паркет прикрыли новым ковром, несколько сотен людей ждут президента возле здания 03

Как сообщает местное издание "Житомир.інфо", несколько сотен людей ждут президента Зеленского у здания РГА.

Перед визитом Зеленского в Олевской РГА старый паркет прикрыли новым ковром, несколько сотен людей ждут президента возле здания 04

"По состоянию на 11:00 возле здания Олевской райгосадминистрации собралось несколько сотен человек. В зале, где должно состояться представление, присутствуют избранные народные депутаты от партии "Слуга народ ", мэры городов и "актив" области", - пишет издание.

Перед визитом Зеленского в Олевской РГА старый паркет прикрыли новым ковром, несколько сотен людей ждут президента возле здания 05

Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Житомирской области.

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