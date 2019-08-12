Тактическая группа украинских кораблей из-за шторма останется на военно-морской базе ВМС Турции Гельджук до 17 августа. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На базе в Гельджук украинские корабли будут находиться до 17 августа, продление сроков визита обусловлено погодными условиями и штормом в проливе Босфор и Черном море", - сообщили в аппарате военного атташе при Посольстве Украины в Турецкой Республике.

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По плану похода, группа кораблей должна была выйти из базы в Гельджуке сегодня.

Всего в составе экипажей около 50 курсантов второго и пятого курсов Института ВМС, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, а также второго курса отделения военной подготовки мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия".









Как сообщалось, три военных украинских корабля отбыли в катерный поход из порта Одесса 6 августа, после Гельджук они посетят порт Констанца в Румынии и Варна в Болгарии.

Во время похода курсанты овладевают всеми видами корабельных вахт, различными корабельными боевыми учениями. В частности, штурманы будут прокладывать курс, механики нести вахту в машинном отделении. Также будущие офицеры будут тренироваться спасать людей, оказавшихся за бортом, и бороться за живучесть корабля и др. Кроме того, в планах похода - проведение тренировки по передаче грузов на воду и совместному маневрированию в составе тактической группы.

За два года это уже второй поход в составе трех учебных катеров в Турецкую Республику.