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12.08.19 14:27

12-летний водитель квадроцикла устроил ДТП на Закарпатье: госпитализированы восемь человек, - полиция. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области 12-летний водитель квадроцикла устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого госпитализированы восемь человек, среди которых трое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По данным полиции, вчера, 11 августа, около 15:00, на линию "102" поступило сообщение о госпитализации в Тячевской больницы восьми человек, трое из которых - дети.

Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила, что телесные повреждения потерпевшие получили в результате аварии, которая произошла около 13:00 в селе Угля Тячевского района.

12-летний водитель квадроцикла устроил ДТП на Закарпатье: госпитализированы восемь человек, - полиция 01

Следствием установлено, что 12-летний житель села Угля, управляя квадроциклом, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "Skoda Octavia" под управлением 35-летнего жителя села Великая Уголька.

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В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя, а также шесть пассажиров автомобиля - 47-летняя женщина, 44-летний мужчина, 24-летняя женщина, а также трое детей 13, 3 и 4 лет. Пострадавших детей поместили в реанимационное отделение.

12-летний водитель квадроцикла устроил ДТП на Закарпатье: госпитализированы восемь человек, - полиция 02

По факту ДТП, повлекшего тяжелые травмы пострадавших, а также за допуск к управлению автотранспортом лица, который не имеет на это прав, возбуждены уголовные производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и части 1 статьи 287 УК.

Автотранспорт помещен на штрафплощадку Тячевского отделения полиции.

В полиции напомнили, за последнее время на Закарпатье участились аварии с участием несовершеннолетних, которым взрослые незаконно предоставляют право управления автотранспортом, за что предусмотрена уголовная ответственность.

12-летний водитель квадроцикла устроил ДТП на Закарпатье: госпитализированы восемь человек, - полиция 03

"Взрослым следует помнить, что ребенок за рулем транспорта, не имея соответствующих водительских навыков, представляет опасность для себя и окружающих. Не позволяйте своим детям "развлекаться" за рулем автотранспорта, иначе это может привести к непоправимым последствиям", - подчеркнули в полиции.

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