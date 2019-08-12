12-летний водитель квадроцикла устроил ДТП на Закарпатье: госпитализированы восемь человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По данным полиции, вчера, 11 августа, около 15:00, на линию "102" поступило сообщение о госпитализации в Тячевской больницы восьми человек, трое из которых - дети.

Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила, что телесные повреждения потерпевшие получили в результате аварии, которая произошла около 13:00 в селе Угля Тячевского района.

Следствием установлено, что 12-летний житель села Угля, управляя квадроциклом, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "Skoda Octavia" под управлением 35-летнего жителя села Великая Уголька.

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В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя, а также шесть пассажиров автомобиля - 47-летняя женщина, 44-летний мужчина, 24-летняя женщина, а также трое детей 13, 3 и 4 лет. Пострадавших детей поместили в реанимационное отделение.

По факту ДТП, повлекшего тяжелые травмы пострадавших, а также за допуск к управлению автотранспортом лица, который не имеет на это прав, возбуждены уголовные производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и части 1 статьи 287 УК.

Автотранспорт помещен на штрафплощадку Тячевского отделения полиции.

В полиции напомнили, за последнее время на Закарпатье участились аварии с участием несовершеннолетних, которым взрослые незаконно предоставляют право управления автотранспортом, за что предусмотрена уголовная ответственность.

"Взрослым следует помнить, что ребенок за рулем транспорта, не имея соответствующих водительских навыков, представляет опасность для себя и окружающих. Не позволяйте своим детям "развлекаться" за рулем автотранспорта, иначе это может привести к непоправимым последствиям", - подчеркнули в полиции.