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13.08.19 09:04

Поток туристов в Чернобыльскую зону вырос вдвое, - Госагентство по управлению зоной отчуждения. ФОТОрепортаж

За первые 6 месяцев 2019 года Чернобыльскую зону посетили 40 046 человек.

Об этом сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения. Это в два раза больше, чем за первое полугодие 2018-го: тогда в зоне побывали 20 609, передает Цензор.НЕТ.

Чтобы справиться с выросшим потоком туристов, за два летних месяца обучили 36 новых гидов, всего их теперь 110. При одном из вузов ожидается создание института или курсов, где гиды будут получать специальные знания и навыки для работы в зоне отчуждения.

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За прошедшие пять лет, отмечают в Госагентстве, поток туристов увеличился почти в десять раз, и продолжает расти.

Поток туристов в Чернобыльскую зону вырос вдвое, - Госагентство по управлению зоной отчуждения 01
Поток туристов в Чернобыльскую зону вырос вдвое, - Госагентство по управлению зоной отчуждения 02
Поток туристов в Чернобыльскую зону вырос вдвое, - Госагентство по управлению зоной отчуждения 03
Поток туристов в Чернобыльскую зону вырос вдвое, - Госагентство по управлению зоной отчуждения 04
Поток туристов в Чернобыльскую зону вырос вдвое, - Госагентство по управлению зоной отчуждения 05
Поток туристов в Чернобыльскую зону вырос вдвое, - Госагентство по управлению зоной отчуждения 06

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