Трое подростков госпитализированы с ожогами из-за брошенной в канализационный люк петарды, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.
Сообщение о полученных телесных повреждениях тремя несовершеннолетними жителями города Радивилов в полицию поступило около 15 часов 12 августа.
Следственно-оперативная группа предварительно выяснила, что на улице Парковая 15-летний парень, ученик местной школы, бросил петарду через вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка, закрывавший подземные газовые коммуникации. В результате взрыва трое участников события, среди которых и девятилетний мальчик, получили термические ожоги тела.
14- и 15-летнего подростков доставили в ожоговое отделение ривненской больницы, а девятилетнего - госпитализировали с ожогами конечностей в местное медучреждение. Их жизни ничего не угрожает.
На место происшествия выезжали работники местноого газового участка, каких-либо утечек газа не обнаружили.
По результатам осмотра взрыв произошел из-за природных изменений среды, в которой накопилась газовоздушная смесь.
В рамках досудебного расследования, начатого по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, следователи Радивиловского отделения полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе происхождения пиротехнического изделия.
Согласно части 2 статьи 22 УК Украины лица, совершившие преступления в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности за указанный вид преступления, который относится к категории тяжких.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.
Все дети из благополучных семей и поле зрения правоохранителей не попадали.