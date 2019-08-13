Наемники РФ передали украинской стороне тело погибшего на Донбассе "азовца" Романа Романенко. ФОТО

Об этом сообщает официальная страница пресс-службы отдельного отряда специального назначения "Азов", передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, сделать официальное сообщение мы смогли только через 3 суток после трагедии. Все эти дни враг коварно не отдавал тело "азовца", параллельно расспространяя ложь о настоящих обстоятельствах всего случившегося после его гибели. Трижды воины "Азова" пытались эвакуировать погибшего Романа, этому регулярно мешали прицельные обстрелы противника. Оккупант, прикрывая свою группу наемников шквальным огнем в сторону украинских военных, забрал тело воина "Азова". 13 августа "Азов", в результате предварительно спланированного обмена, наконец-то получил тело погибшего Романа Романенко. Захватчики отказались забрать у нашей стороны останки одного из своих наемников, которого российские оккупанты бросили умирать возле населенного пункта Зайцево, который находится в полосе ответственности "Азова".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тело нацгвардейца Романа Романенко, погибшего накануне на Донбассе, не могут эвакуировать из-за вражеских обстрелов. ВИДЕО

Пресс-служба полка "Азов" от имени всего личного состава подразделения выражает слова искреннего сочувствия родным и друзьям Романа. "Азовцы" непременно отомстят врагу за гибель нашего побратима. Как настоящий воин, защитник, верный сын Украины, Роман Романенко навсегда вошел в историю обретения независимости нашей страной", - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Напомним, 10 августа под Светлодарском от осколочных ранений погиб младший лейтенант Нацгвардии Роман Романенко. Однако его тело не могли эвакуировать из-за вражеских обстрелов.