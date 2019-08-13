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13.08.19 12:27

Наемники РФ передали украинской стороне тело погибшего на Донбассе "азовца" Романа Романенко. ФОТО

Сегодня, 13 августа, наемники РФ вернули украинской стороне тело Романа Сергеевича Романенко (позывной Бич), 1994 года рождения, жителя города Днепр, младшего лейтенанта, командира отделения снайперов, погибшего 10 августа на Светлодарской дуге в результате подрыва на вражеском фугасе.

Об этом сообщает официальная страница пресс-службы отдельного отряда специального назначения "Азов", передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, сделать официальное сообщение мы смогли только через 3 суток после трагедии. Все эти дни враг коварно не отдавал тело "азовца", параллельно расспространяя ложь о настоящих обстоятельствах всего случившегося после его гибели. Трижды воины "Азова" пытались эвакуировать погибшего Романа, этому регулярно мешали прицельные обстрелы противника. Оккупант, прикрывая свою группу наемников шквальным огнем в сторону украинских военных, забрал тело воина "Азова". 13 августа "Азов", в результате предварительно спланированного обмена, наконец-то получил тело погибшего Романа Романенко. Захватчики отказались забрать у нашей стороны останки одного из своих наемников, которого российские оккупанты бросили умирать возле населенного пункта Зайцево, который находится в полосе ответственности  "Азова".

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Пресс-служба полка "Азов" от имени всего личного состава подразделения выражает слова искреннего сочувствия родным и друзьям Романа. "Азовцы" непременно отомстят врагу за гибель нашего побратима. Как настоящий воин, защитник, верный сын Украины, Роман Романенко навсегда вошел в историю обретения независимости нашей страной", - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Наемники РФ передали украинской стороне тело погибшего на Донбассе азовца Романа Романенко 01

Напомним, 10 августа под Светлодарском от осколочных ранений погиб младший лейтенант Нацгвардии Роман Романенко. Однако его тело не могли эвакуировать из-за вражеских обстрелов.

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