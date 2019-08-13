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13.08.19 13:17

СБУ на Одесчине пресекла деятельность организованной группировки, которая занималась незаконным отчуждением имущества. ФОТО

Правоохранители пресекли противоправную деятельность группы государственных регистраторов, бывших сотрудников государственной архитектурно-строительной инспекции и должностных лиц органов юстиции Одесской области, занимавшихся незаконным отчуждением имущества.

СБУ на Одесчине пресекла деятельность организованной группировки, которая занималась незаконным отчуждением имущества. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что в 2017 году сотрудник Главного управления юстиции Украины в Одесской области совместно с бывшими руководителями Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области создали систему фиктивных регистрационных предприятий, деятельность которых фактически осуществлялась в специально оборудованном офисе в Одессе.

СБУ на Одесчине пресекла деятельность организованной группировки, которая занималась незаконным отчуждением имущества 01

Организаторы махинаций без согласия владельцев отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, используя незаконно полученные ключи доступа в Государственные реестры. Они систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных, использовали поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности.

Сотрудники СБУ задокументировали, что с июля 2017 года до августа 2018 на основании заявлений от имени умерших лиц рейдерской группой было совершено более 300 регистрационных действий относительно переоформления недвижимости на всей территории Украины, в том числе в Донецкой, Луганской областях и Крыму.

СБУ на Одесчине пресекла деятельность организованной группировки, которая занималась незаконным отчуждением имущества 02

Сделки осуществлялись как для клиентов, так и в собственных интересах фигурантов производства. Кроме того, организаторы мошеннической сделки и подконтрольные им исполнители причастны к незаконным застройкам в Одессе, захватам строительных комплексов, участков земли и других объектов недвижимого имущества.

Потерпевшими от действий злоумышленников являются физические и юридические лица и государственные органы.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков по месту регистрации коммунальных предприятий и проживание участников мошеннической сделки. Во время следственных действий изъяты многочисленные вещественные доказательства противоправных действий. Проводятся экспертные исследования и осуществляется предварительная оценка ущерба, причиненного группировкой.

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