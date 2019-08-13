ЗеПеремирие, крутое пике, путинская метка, добро пожаловать в "русский мир". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

ЗеПеремирие
Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемирие достигнуто? Достигнуто", - Данилюк о ситуации на Донбассе
Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер украинский воин Дмитрий Дашковец, раненый в районе Широкино. Это восьмой военный, погибший за время перемирия Зеленского. ФОТО (обновлено)
Добро пожаловать в "русский мир"
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Привет четвертый рейх", "ЧеКистан-2019": коридор из ОМОНа перед входом в московское метро. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ФОТО
Надо поговорить-2
Читайте на "Цензор.НЕТ": Редактор "Эхо Москвы" Венедиктов приехал в Киев открывать филиал "СМИ". Это прямая диверсия против Украины, - Муждабаев
Цурюк нах.!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США: "Недавние поездки чиновников РФ в оккупированный Крым являются неприемлемыми"
Осторожно, секта!
Российское самодержавие
Крутое пике
... если получится
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