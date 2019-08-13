Российский суд продлил арест четырем фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", - "Крымская солидарность". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность" на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"13 августа 2019 года состоялось судебное заседание по "делу Хизб ут-Тахрир"(вторая Симферопольская группа)в отношении Сейрана Муртазы, Меджита Абдурахманова, Энвера Аметова, Рустема Сейтхалилова. Рассматривал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Таганрогский городской суд. Данное ходатайство суд удовлетворил, продлив срок содержания под стражей до 14.11.2019 Заседание проходило в закрытом режиме. Судья Кубанцев О.Ю. Присутствовал консул Украины Загародный Иван Максимович", - говорится в сообщении.

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Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых вывезены в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты, один – Раим Айвазов – содержится в СИЗО Симферополя, еще один – Эдем Яячиков – исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.